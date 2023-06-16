統一獅「台南400獅在棒」第二天活動，賽前特別邀請「俗女養成記」中飾演陳嘉玲兒童時期的吳以涵，及飾演陳嘉琳媽媽的于子育擔任開球嘉賓，接球捕手特別安排「統一獅蔡永森」的陳重廷擔任。

賽前活動也特別邀請于子育帶來好聲音現場演唱，用音樂饗宴帶給進場棒球迷不一樣的體驗，賽前特別演唱「孤味」主題曲及「小黃花」，兩首歌曲展現不同風格呈現，其中輕快的「小黃花」也搭配UniGirls伴舞完美呈現。

今日賽前可以說是俗女養成記演員集合，飾演陳嘉玲媽媽的于子育及吳以涵飾演兒童時期的陳嘉玲，今天賽前與外號「統一獅蔡永森」的陳重廷相見歡，賽前陳重廷還特別指導于子育、吳以涵投球。

于子育說：「陳重廷真的太像蔡永森了，除了外表像、連聲音個性都很像，好妙的感覺！」她提到，當初接獲球隊邀約心情充滿期待，尤其是回到自己很熟悉的台南這個城市，感覺很輕鬆，今天自己開球勉強及格，在旁邊練習時表現比較好，開球真的比演戲還難，但是一個很棒的體驗。

今日除了于子育擔任開球嘉賓外，吳以涵也是首次來到台南棒球場，對於投球在學校時都有體驗過樂樂棒球，因此比較不陌生，開球結束後，也特地到看台一起享受棒球應援。

吳以涵說：「很開心能夠來到台南棒球場，尤其是遇到好久不見于子育前輩，真的很開心能夠一起完成開球任務，今天來到棒球場真得很好玩，也希望獅隊能夠拿下今晚賽事勝利，把好運帶給球隊。」