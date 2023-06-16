近來台灣掀起一波「#MeToo」風潮，而台劇《人選之人─造浪者》中的性騷情節真實上演，更是帶起這波浪潮的源頭，不過現有網友踢爆，劇中的一名男演員曾對她「趁機性交」，讓她不忍質疑「簡莉穎、謝盈萱、廖梨伶...你們這些人，真的不知道嗎？」

該名女網友透露，自己不看台劇原因之一就是「我不想看見那個人的臉」，但這次她決定看《人選之人─造浪者》，不是因為討論度高，而是因為看了創作者名單，她不想再躲，也不要讓心裡的刺擋住去路。

她表示當年因為吃安眠藥而被「趁機性交」，後來男演員的同學告訴她，對方已經不是第一次這麼做，當時社會沒有趁機性交罪刑，社會上也沒有這樣的概念，無奈感嘆「可如果你問我什麼情況底下的性騷擾讓我最難受，我會想到這件事，一件不是性騷擾、似乎也談不上性侵，這樣的事。」

而女網友也質疑「我很想問：簡莉穎、謝盈萱、廖梨伶...你們這些人，真的不知道嗎？他在學校的『事蹟』，你們真的什麼都不知道？」她也給出該名男演員的線索，是曾演出短片《贖金》和《人選之人》的男演員。