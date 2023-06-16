熟客系統讓2萬5000多名專櫃人員，可以將商品訊息發送給顧客。（新光三越提供）

綠色停車場：積極推動電動車充電裝置的建置，現已建置100個充電樁。（新光三越提供）

亞洲零售雜誌Retail Asia以表彰亞洲傑出零售業者所舉辦的「亞洲零售大獎Retail Asia

Awards」，昨（15日）於新加坡舉行第18屆頒獎典禮，新光三越為台灣唯一獲獎百貨，並同時獲頒ESG倡議獎、O2O顧客體驗獎雙料肯定；昨日特別由新光三越業務本部長吳昕昌率領團隊—安控長馬振華、數位發展部副總經理黃韻芝、電子商務部副總經理莊宛妮前往領獎，本部長吳昕昌代表新光三越領獎，他指出：「新光三越在台灣營運30多年，很高興我們的努力被國際看見，新光三越將會持續勇於創新、深耕在地，為人們打造更多元、美好的生活體驗，努力永續前行。」

新光三越全台共14家分店、近7000個專櫃，每年吸引超過1.3億人次的顧客造訪，目前更擁有超過300萬名會員，身為台灣最具規模的百貨公司，除引進獨特的商品與服務，也積極創新數位體驗，特別是近年來，在台灣百貨業界有目共睹的數位轉型成效，包括App精選優惠服務、skm eats訂位候位、外帶外送美食一條龍、skm onlie 線上購物直送到家，及熟客系統一對一專屬購物服務，成功融合線上線下，提供消費者無縫接軌的購物體驗，都為此次獲頒「O2O顧客體驗奬」的重要關鍵。

而新光三越長期以來積極打造ESG綠色買場，包括落實減碳計劃、超市導入減塑裸賣專區、超過760個專櫃投入ESG永續行動、建置100個電動車充電樁，及深耕文化傳承、提升生活美學，每年投入超過200場各類型藝文活動等，讓新光三越在2023年亞洲零售大獎中，除獲「O2O顧客體驗獎」之外，更獲頒「ESG倡議奬」共兩項殊榮。

新光三越表示，未來在數位創新上，將持續發展數位及服務整合，也將透過skm points點數生態圈與生活相關產業合作，推動ESG、深耕在地。新光三越近期精彩的藝文展覽，包括響應生態保護的「LUMINOUS FOREST夜光森林空間藝術展」、紙娃娃沉浸式體驗展的「是誰的紙娃娃」， 及「波隆那插畫展》等。