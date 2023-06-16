女星歐陽娜娜是人氣星二代，父親是歐陽龍、母親是傅娟，與另外兩名姊妹歐陽妮妮、歐陽娣娣，從小就特別受關注，歐陽娜娜擁有才女氣質和甜美外型，近年在演藝圈發展順遂，除了靠父母累積人脈，她也結交不少圈內好友，近日歐陽娜娜生日，忘年交陳冠希也曬出歐陽娜娜的慶生美照，展現兩人友誼。

歐陽娜娜5月16日生日，陳冠希當日就發出一張歐陽娜娜手捧蛋糕的照片，只見她專注的盯著蠟燭，一旁還有親友舉著手機拍照，場面相當溫馨，陳冠希用中文寫下「生日快樂」，並標記歐陽娜娜的Instagram帳號，歐陽娜娜則在底下回應「謝謝我大哥」，兩人好交情不言而喻。留言區網友紛紛表示：「直男的死亡角度」、「這張暴露了nana的缺點」、「地包天有點」、「冠希哥怎麼和歐陽娜娜在一塊啊」、「啊？你們原來很熟識」、「娜娜生日快樂」。

事實上，陳冠希與歐陽娜娜相識已久，兩人也不避諱在社群平台上互動，過去陳冠希曾發過女兒和歐陽娜娜親密依偎的照片，顯然歐陽娜娜與陳冠希一家交情不錯，陳冠希2004年創立潮流品牌CLOT，該品牌經營獲得許多人喜愛，近年更與知名運動品牌NIKE搭上線，共同推出聯名運動鞋商品，在全球大受歡迎，事業相當成功。歐陽娜娜去年推出服飾品牌「nabi」，開賣浴袍等物件，與陳冠希都有創立個人品牌經驗，私下很有共同語言。