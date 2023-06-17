「安莎通訊社」（ANSA）今天報導，教宗方濟各（Pope Francis）出院後明顯顯得疲憊不堪，但他沒有直接回梵蒂岡，而是在著名的聖母大殿（Santa Maria Maggiore）聖母瑪利亞像前停下祈禱10分鐘，按照他過往的習慣，他常在出國旅行後去那裡表示感謝。
報導說，教宗乘車來到聖母大殿門前，坐著輪椅進入。教宗對走近他的信徒微笑，信徒則向他打招呼並問他狀況如何。教宗回答：「我很好，我很好。」教宗向在裡面的人群握手致意，然後和一個小女孩合影留念。
天主教教宗方濟各今天從羅馬的醫院出院，他上週動疝氣手術。教宗出院後沒有回梵蒂岡，而是到聖母大殿祈禱，有信徒問他狀況如何，教宗回答：「我很好，我很好。」
「安莎通訊社」（ANSA）今天報導，教宗方濟各（Pope Francis）出院後明顯顯得疲憊不堪，但他沒有直接回梵蒂岡，而是在著名的聖母大殿（Santa Maria Maggiore）聖母瑪利亞像前停下祈禱10分鐘，按照他過往的習慣，他常在出國旅行後去那裡表示感謝。
報導說，教宗乘車來到聖母大殿門前，坐著輪椅進入。教宗對走近他的信徒微笑，信徒則向他打招呼並問他狀況如何。教宗回答：「我很好，我很好。」教宗向在裡面的人群握手致意，然後和一個小女孩合影留念。
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