「安莎通訊社」（ANSA）今天報導，教宗方濟各（Pope Francis）出院後明顯顯得疲憊不堪，但他沒有直接回梵蒂岡，而是在著名的聖母大殿（Santa Maria Maggiore）聖母瑪利亞像前停下祈禱10分鐘，按照他過往的習慣，他常在出國旅行後去那裡表示感謝。

報導說，教宗乘車來到聖母大殿門前，坐著輪椅進入。教宗對走近他的信徒微笑，信徒則向他打招呼並問他狀況如何。教宗回答：「我很好，我很好。」教宗向在裡面的人群握手致意，然後和一個小女孩合影留念。

舒華「沒禮貌」行為遭炎上 小S吐節目約酒後續：真的不要
教宗接受疝氣手術復原順利 乘坐輪椅出院
帶孫出門鄰居一句話點醒！　嬤驗DNA發現不是親生傻眼
#教宗 #我很好 #聖母 #教宗方濟各 #出院