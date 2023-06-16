新竹有位從事臉部美容美甲的越南籍美容師阿芳(化名)，遭1名黃姓男子假借「朋友介紹來做臉刮痧」名義，於清晨6時許進入房內，沒想到，黃男瞬間變臉要求她全身脫光，還恫嚇「「不做就要殺妳」，嚇得她佯稱要上廁所跑去向鄰居求救，結果遭黃男抓著頭髮拖回房內，並用充電線捆綁脖子，還被黃男性侵、口交得逞；新竹地院依強制性交罪，判處黃男有期徒刑4年10月，可上訴。

據判決書紀載，110年9月7日清晨6時許，1名黃姓男子騎乘借來機車，來到1處社區2樓敲門，前來應門的美容師阿芳睡眼惺忪，此時，黃男便表示「朋友介紹來做臉刮痧」，於是，阿芳開門讓黃男入內，黃男一進門後便喊要「嘿咻」，並且要求阿芳將衣服脫掉，阿芳嚇壞藉口說要去上廁所，便裸身跑去拍打鄰居房門求救。

黃男發現阿芳想要逃跑，便一把抓著阿芳頭髮拖回房間，並且用冰箱擋住門，對阿芳恫嚇「「不做就要殺妳」，還要阿芳將寶特瓶自行放入下體，再用充電線捆綁阿芳脖子，最後性侵、口交、得逞，阿芳遭到黃男打到鼻青臉腫、全身瘀挫傷。

附近的鄰居聽到尖叫聲後，會同管理員前往敲門查看，而阿芳因遭到強暴性侵，全身都是傷，非常害怕的阿芳要管理員先離開，而自己再請友人過來陪同到醫院驗傷並且報案提告。

新竹地院審理時，黃男否認有強暴性虐待阿芳，並且辯稱和阿芳只是性交易，並沒有打人、強暴行為，且黃男的律師也表示，阿芳宣稱做美容業，但現場無懸掛廣告招牌或網路行銷，又需要磁扣才能進入，並且一大早就在做美容，與常情不符。

房客和管理員也證稱表示，有聽到將近20分鐘的尖叫聲，前2次去阿芳的房間查看，發現門不能完全打開，被冰箱擋住了，從門縫中看到阿芳全裸，臉上有明顯的瘀傷，並且對於黃男的任何一個動作都感到很害怕，而阿芳的證詞陳述皆一致。

法官認定黃男的辯稱均不可採，事證明確，黃男逞一時色慾，對阿芳以暴力手段造成臉部、身體多處瘀傷，並且不顧阿芳意願，以強暴方式性侵得逞，對阿芳體與心理遭受極大痛楚，並且犯後又飾詞否認犯行，未有懺悔犯後態度不佳，依強制性交罪，判處有期徒刑4年10月，可上訴。