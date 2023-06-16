由美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）出資成立的海洋探索研究團隊，日前在社群媒體發表珍貴影像，只見一隻有「深海鬼魅」之稱的「蝸牛魚」咧著嘴在深海悠游，彷彿帶著笑容一般，有如卡通影片裡的角色，令科學家大感驚奇，忍不住大讚「超可愛」。

綜合英國廣播公司、網媒Storyful報導，NOAA的「海洋探索信託」團隊科學家，本月7日在「太平洋偏遠島嶼海洋國家保護區」（Pacific Remote Islands Marine National Monument）附近水域執行研究任務時，發現一隻「笑咪咪」的蝸牛魚（Snailfish）在水深將近2800公尺的海底游來游去，萌翻研究人員：「牠的泳姿真夠看的」、「怎麼會這麼可愛？」、「你看牠大大的嘴，有點像卡通人物的嘴型」、「牠朝我們翻肚子欸，是不是想撒嬌？」。還有人笑著互虧「你是不是那種覺得『醜醜的就很可愛』的人？」

NOAA海洋研究船在太平洋水深約2800公尺的一處深海遇見一隻「笑咪咪」的蝸牛魚。

Have you ever seen a #snailfish? Our #CorpsofExploration found this fish at almost 2,800 m while exploring “Seamount 9” in the #PacificRemoteIslands. It may look like a character from an animated film, but this “ugly cute” snailfish is actually pretty common in the #ocean. (1/2) pic.twitter.com/MCOKBDEcnU — E/V Nautilus (@EVNautilus) June 13, 2023

蝸牛魚屬於獅子魚科，生存在深海水域，2017年有科學家在馬里亞納海溝8100多公尺深處攝得蝸牛魚影像，今年4月有研究人員在日本南部小笠原海溝水深8300多公尺處直擊牠們靈巧的泳姿。

此番巧遇，著實令這群科學家又驚又喜，其中一名研究人員說：「能看到蝸牛魚，我超級興奮，這是我此生夢想清單的項目之一呢。」

這個片段後來命名為「蝸牛魚笑咪咪」（Smiley Snailfish），13日發布到「海洋探索信託」的社群帳號與Youtube頻道「鸚鵡螺研究船」（EVNautilus），引發許多網友關注，不少人也留言讚美這段影片很珍貴、這隻蝸牛魚「怎麼能可愛成這樣」、「笑容很美欸」、「深海裡如此寧靜的笑容深得我心啊」，也有人覺得牠看起來像龍，狗甚至玩具，還有人問「能不能當寵物養？」。