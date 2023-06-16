元宇宙版魷魚遊戲《BIBO願望合夥人》劇本殺遊戲將淘汰兩位玩家，最後僅剩6人進入魔王關卡。其中，23歲「音樂美少女」蔡昀霈，看似選擇單打獨鬥，玩劇本殺時甚至搞不清楚自己的身份，卻仍未被淘汰、傻傻過關，但有幕後工作人員透露：「她其實心機超重！」

「音樂美少女」蔡昀霈畢業於師大音樂系，外型亮眼的她從小到大都唸音樂班，曾參演過節目《小明星大跟班》、《我就問 你正常嗎？》，這次在節目中始終「打安全牌」，無太多出色表現，看似「佛系」，卻被工作人員發現在導播們錄製玩家的個人訪談時，她一直在流連在房間外，偷聽其他玩家的談話。

她自己則坦言，參與節目後的最大收穫：「認識到一群各行各業有趣的靈魂，還有探索到很多人性的黑暗面。」也令人好奇她是否能在最後一刻用「心機」取勝。《BIBO願望合夥人》每周六晚上10點三立都會台、每周日中午12點於完全娛樂YT頻道、LINE TV 、MyVideo、愛奇藝等平台播出。