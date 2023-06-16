台北市精華地區可謂寸土寸金，小資族想要租房真的很不容易，一名網友抱怨，準備了每月1.2萬元的預算想要在雙北租屋，沒想到卻只找到「一大堆鬼屋」，還有房東直接把床擺在浴廁旁邊，腳一伸就能直接走進去上廁所，該網友列舉了諸多讓人傻眼的情況，貼文一出，意外引發共鳴。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，最近他在台北找租屋處，預算是每個月1.2萬元，想說這樣的價格應該就能租到不錯的房子，沒想到查詢租屋網後，竟讓他崩潰地狂罵髒話，「X的！沒有一間是人住的」。

原PO無奈地說，他瘋狂搜尋租屋網站，結果卻只找到「一大堆鬼屋」，好不容易有一、兩間看起來不錯的物件，但還是有很多問題，例如：詭異的格局，一間硬是隔成3、4間、地下室或頂樓加蓋、滿牆壁癌、嚴重菸味或黴味、無窗棺材房、地板磁磚或是木板掀起，他甚至還碰過雨天約看房，屋頂卻漏水的情況。

不僅如此，原PO還分享他目前看過最誇張的物件，一張雙人床就直接擺在浴廁的正門口，腳只要稍微往前一伸就能踏入浴廁，若沒關門，一早起來就能看到馬桶，房東還開價每月租金14999元，讓他覺得詫異，且就算把搜尋地區從台北市擴大到新北，也是相同的狀況，只不過租金略微便宜一些。

貼文曝光後，引發眾多網友討論，「歡迎來台北，我租3年了」、「沒辦法，可悲台北」、「這個價格可以在高雄2房2廳，還很新的大樓」、「1萬2在台北想要居住環境正常一點，感覺要找雅房比較有可能，套房這個價位很多都怪到有剩」、「真的難以置信，有些房間超級破，租金也要8千以上，X的我是來找房間的，不是去當有錢的乞丐」。