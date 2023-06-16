台灣性騷事件火燒不止，從政界到演藝圈紛紛傳出案例，日前國民黨台北市議員鍾沛君揭露曾被名嘴朱學恒熊抱強吻，後者則道歉並宣布無限期停止活動，未料如今前立委陳柏惟也被爆料性騷擾女志工，就有網友挖出當時于北辰痛罵朱學恒時，陳柏惟當下的奇妙表情，直說現在都懂了。

朱學恒兩度強吻鍾沛君，甚至還放話「反正你明天也不會記得」，事後卻稱自己斷片，沒記憶，引爆眾怒，本人道歉宣布停止活動，並寄函告發自己，但背後動機惹人非議。

網友挖出于北辰在節目上痛罵朱學恒時，坐隔壁的陳柏惟表情相當尷尬。(圖／翻攝三立新聞 新台灣加油)

對此于北辰在政論節目上高分貝痛罵朱學恒，更表示自己平日很少道人是非，但朱學恒實在噁心到自己忍不住破戒，他更指出，朱學恒根本不是親藍，而是哪邊有聲量就罵誰，挾聲量霸凌反對他的人，根本不配當媒體人，也不配當人。

坐在于北辰隔壁的陳柏惟，則是不發一語，時而露出苦笑，或是低頭看稿，視線不斷飄移，如今該片段遭網友挖出，嘲諷：「難怪3Q一直不敢說話」、「難怪于北辰痛罵朱的時候，你的臉上有點尷尬」、「這下一切都懂了」、「陳表情就是最尷尬的那種」、「怪不得當時這麼安靜」。