公視兒少節目《青春發言人》再度獲得國際肯定，以關心臺灣青少年自傷輕生的數位專題「小路的選擇」，繼美國紐約電視節、世界公視大展之後，再次奪下加拿大班芙電視節洛磯獎（Banff World Media Festival），從世界一線國際媒體中脫穎而出，贏得國際電影電視界競賽大獎殊榮。

公視兒少節目《青春發言人》以青少年數位專題「小路的選擇」榮獲加拿大班芙電視節洛磯獎。（公視提供）

第44屆加拿大班芙電視節與全球電視圈重視的國際艾美獎齊名，是一年一度國際影視媒體盛事。今年有來自29個國家、141項作品，包括英國、美國、德國、澳大利亞、法國、丹麥、義大利、韓國、日本...等國際媒體參與競賽。青春發言人《小路的選擇》和美國公共電視PBS、加拿大自然博物館等五項作品，共同角逐「互動兒少內容」獎項，臺灣是此次亞洲唯一獲得大獎的國家。

此次獲獎，公視節目企劃師鄭淑麗坦言，「得到班芙洛磯獎令我感到驚訝，競爭者來自美國、加拿大的公共電視，擁有更多動畫資源及英語系國家等優勢。非英語的網路介面在閱讀上又多了一層理解的困難。」但青少年自傷輕生議題在世界各國都是日益嚴重的現象，臺灣這次以互動網頁等方式接近青少年，誠懇地討論此議題，引發各國同業和評審的共嗚。

在今年5月剛落幕的世界公視大展（International Public Television Conference）中，「小路的選擇」也引起瑞士評選委員的興趣。在瑞士，少年自傷、輕生的問題日益嚴重，臺灣能以互動網頁等新穎的方式來討論此議題，克服了製作及播映時間的限制與擔憂。

鄭淑麗也提到了專題製作幕後的甘苦。「這個節目田調策劃前後長達一年，過程中節目拍攝的主角沒等內容完成就選擇結束生命，未拍完的內容該怎麼處理？會不會引起青少年模仿？團隊如何照顧受訪家屬的感受？過程中有許多天人交戰的時刻，必須謹慎考慮拿捏，但團隊並沒有因為困難而放棄，不論是國內的回饋或國外的獎項，都能感受到以互動網站再加上影片的形式討論青少年自傷輕生，可能是成功的嘗試。」

《青春發言人》製作人賴彥如表示：「節目推出後舉辦北、中、南3場實體的座談會，不論是實體還是網路上的回饋，皆能看見觀眾很感謝公視願意坦誠討論青少年自傷自殺議題。來聽演講的人有受傷孤獨的青少年、想陪伴朋友卻擔心自己無力承擔的大學生，更有輔導老師、自傷者家長在會後排長隊伍懇切發問，在現場感動地擁抱製作團隊，我們深刻感受到公共媒體能善意地全方位探討輕生話題，建立友善支持環境，對青少年有很大的意義。」

《小路的選擇》邀請到兒少精神科陳質采醫師擔任總顧問，過程中她也持續鼓勵團隊：「自傷的痕跡並非丟臉，不一定要被貼標籤，更不需刻意遮掩。在面對生命的困難，你並不孤單，當痛苦開始被談論，才能真的一起面對問題。」一路陪伴創作，陳醫師也給作品莫大肯定：「誠懇的面對，謹慎專業的思量，讓人們能因信任而自由地拋出心中的擔憂，一直是這次跨專業合作秉持的理念和態度。」

《青春發言人》新一季街訪單元「滑世代」本週四(6／15)於官方 YouTube頻道上線，邀請青少年參與內容製作，捕捉校園生活的精采影片。11月預計推出數位專題-青少年社群網路或交友軟體風險，讓數位世代更聚焦網路使用風險，對於網路犯罪更有意識、更具防禦力，並持續培養青少年關照身心健康的能力。

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