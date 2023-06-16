疫情三年，讓空間距離變遠、讓人的距離變疏離。但在樹德科大仍有5名同學不畏疫情的阻撓，積極爭取該校公共事務處主辦的「第20屆百萬築夢計畫」甄選並獲獎勵補助，大膽地飛往紐西蘭、英國、在台灣環島辦理性平講座，一圓自己的夢想。5名同學圓夢計畫分別為扭轉新世界-探索城市古今風貌、以身前行、及偏鄉學校巡迴性別平等講座環島篇三組，相關成果展示於今日展出。

校長陳清燿期勉圓夢歸來及將啟程圓夢的學生，築夢最珍貴的就是養成好品格生智慧、進而養成好心智、及正直是非判斷的好勇氣等三項能力。

陳校長說到自己70年生涯、50年職涯，雖在機緣下步入教職並擔任校長職務，雖非自己的夢想，但責任感推動他一路向前行。「左邊忍人所不能忍、右邊足够的備專業，二者空間愈大，生存力道愈強勁；人生没有多少選擇，因為生命、時間、體力、及資源都有限，同學們要設定方向，在畢業前規劃出前哨目標，累積無限可能，才能超越想像」，陳校長如是說。

主辦單位公共事務處處長邱志仁告訴同學，夢想因為有各位同學的參與而成為佳話，在樹德科大的「學術、知性、快樂、希望」校訓中，百萬築夢計畫是希望的實踐及落實，也讓夢想得以支撐傳承；今天3組計畫得主的五位同學是女力世代的興起，樹德科大因您們而風華耀眼，也希望大家抱持夢想，有夢最美、希望相隨。