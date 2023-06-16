圖為美軍導彈驅逐艦鍾雲號。（圖／美國海軍）

大陸「福建號」航空母艦甲板傳出疑似「裂痕」，但是美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）在「中國實力」（China Power）項目中表示，那是一個液體痕跡。前海軍艦長呂禮詩對此表示，如果這是裂痕，CSIS智庫難道會放過這麼大的新聞。另外，他也把中美艦艇拿來比一比，指出美國可以動的艦艇297艘，共軍則超過375艘，現在全世界最大的海軍就是共軍，武器的質跟量都已彎道超車。

呂禮詩今(16日)在政論節目《新聞大白話》中表示，退役將軍于北辰稱，福建號鋸齒狀痕跡是裂痕，很可怕。他透露，自己以前每天都在早上清洗甲板，所以他認為那是水痕。

呂禮詩接著指出，CSIS揭穿中國大陸第三艘航空母艦裂痕的報導，指出那是一個液體痕跡，也就是水痕，為什麼要這樣隨便亂講中國大陸呢。當初于北辰拿的照片是2022年8月Google的照片，但于北辰沒看到CSIS今年4月份也公布一張照片，如果這是裂痕，CSIS智庫難道會放過這麼大的新聞，更不可能交給于北辰來爆料。

另外，呂禮詩點出，第一次世界大戰結束後，開了一場華盛頓海軍會議，討論英、美、日、義、法5國航空母艦、主力艦噸位比例，因為海軍作戰，就是以噸位為主。最近美國戰院的未來學研究主持人也發表文章表示，現在美國可以動的艦艇有297艘，共軍則已經超過375艘了。現在全世界最大的海軍就是共軍，武器的質跟量都彎道超車了，美國也不要再夜郎自大。