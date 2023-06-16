內政部統計，第一季持有一年內即出售住宅的自然人占14.21％，非不動產及營建工程業法人則為49.53％。

內政部說明，非不動產及營建工程業法人短期售屋比重去年第二至第四季大幅提升，由53.45％上升至73.79％，推測是因為市場預期平均地權條例修正，法人大量賣出，今年第一季短期售屋比重則降回到49.53％，即逃難潮過後回復常態。

依內政部3月底全國住宅持有概況，全台821.2萬住宅中，753.74萬宅為單一所有權人（含自然人與法人）持有，占91.79％；其中單一自然人持有者計707.35萬，法人持有計46.39萬。

全台單獨持有住宅的所有權人共583.96萬人，合計持有753.74萬宅；其中有9.48萬人持有四房以上，占1.62％，合計持有77.98萬宅則占10.35％。

如再細分，持有四房以上住宅的自然人僅占1.41％，平均每人持有5.43宅。其中持有1至3房者計564.58萬人，持有四房以上者計8.1萬人。

至於持有四房以上住宅的法人占12.23％，平均每個法人持有24.64宅。內政部指出，其中非不動產及營建工程業法人持有四房以上者計9,000個，合計持有24.23萬宅，即平均每個非不動產及營建工程業法人持有26.67宅。

內政部指出，把住宅做為資產配置與投資標的，將嚴重影響不動產市場交易與真正購屋民眾權益，「平均地權條例」修法除健全房市交易秩序，長期也有助引導市場穩健發展，並保障國人購屋權益與居住正義。