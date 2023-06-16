泰山（1218）股利分配案大反轉！泰山總經理蔡政達16日晚重訊指出，基於全家股權處分案與街口支付案等法律效力均仍待商榷，加上泰山在銀行存款餘額僅20.4億元，且往來銀行已通知因經營權變動，泰山融資額度不得動支，連信用狀也不得開立，如再發放每股配息4元，營運恐發生問題，董事會決議更改股利分配，改為發放每股0.56元。

此外，董事會通過的股利更改案將經6月30日股東常會進一步承認。

蔡政達強調，泰山第22屆董事會決議111年度自可分配盈餘中提撥股東紅利近20億元，分派現金股利為每股4元，然而基於先前決議處分全家便利商店股權案，以及取得街口金融科技普通股股權案之法律效力均仍待商榷，考量因應日後紛爭結果，特別是全家股權的相互回復原狀，也就是須返還交易金額80億元給萬寶公司，所以16日董事會認為有保留相當營運資金之必要。

此外，截至112年6月13日止，泰山銀行存款餘額合計約20.4億元；另外往來銀行已通知因經營權變動，所有融資額度不得動用，連信用狀也不得開立，徜若重新申請融資，銀行端表示需待經濟部完成董事長變更登記後，才能再向銀行辦理融資額度之申請，依據銀行一般作業慣例，重新核貸約需二～三個月時間，綜合上述等因素，泰山實無能力發放4元現金股利。

為此，新任董事會重新討論111年現金股利分派案，在衡量泰山目前銀行存款餘額、融資動支條件，以及日後營運所需資金等因素後，董事會決議修改原公告之現金股利分派案，改為111年期初未分配盈餘2億8,492萬元，全數分派現金股利，估約每股0.56元。