西濱快速公路全長逾300公里，目前僅一個雲林口湖休息站，立法院副院長蔡其昌與台中市議員施志昌成功爭取大安區大安港路設置第二個休息站，16日前往視察工程，預計9月底前完工啟用營運，盼為地方帶來更多的經濟發展、也滿足用路人與遊客需求。

立法院副院長蔡其昌表示，西濱公路是沿海非常重要的一條道路，他特別向交通部爭取在大安區設置休息站，規畫在靠近大安港路的西濱橋下設置商場及停車空間，目前已開始施工，希望9月底前完工啟用，但其中涉及需要市府配合的使用執照核發等程序，仍須看市府配合進度。

西濱大安休息預計9月底前完工啟用，立法院副院長蔡其昌16日前往視察工程進度。(蔡其昌服務處提供)

蔡其昌說，大安區西濱快速公路就快有商場及休息站，南來北往的鄉親能夠下交流道到大安停留、觀光，配合周邊龜殼生態園區、大安濱海樂園等景點與很多好吃美食，請公路總局與得標廠商溝通，多鼓勵在地商家進駐，藉此促進地方發展。

市議員施志昌表示，去年質詢時就爭取循雲林口湖休息站在台中大安設休息站，除了讓南來北往的貨車司機有休息之處外，也可以結合當地觀光景點以及產業，如大甲的匠師的故鄉、大安濱海樂園以及松柏漁港等。

公路總局第二區養護工程處處長謝俊雄指出，大安休息站是西濱快速公路的第二個休息站，未來預計有7-11商場進駐、假日農特產品展示區、小賣場區及男女廁所與大客車、小型車、重型機車、機車、腳踏車的停車位，目標9月底前完工啟用，希望帶給用路人更好的交通環境。