據日本共同社報導，日本、美國、菲律賓三國16日在東京舉行了安保事務高官磋商的首次會議，就推進防衛合作達成共識。報導說，菲律賓是距離台灣及海上交通要道很近的戰略要衝，日美意在透過三國合作形成對中國的包圍圈。

美國總統拜登的國安顧問蘇利文、日本國家安全保障局局長秋葉剛男、以及菲律賓國家安全顧問安約（Eduardo Ano）出席了會議。據會後新聞稿，三人討論了廣泛的地區安全挑戰，包括南海和東海及北韓問題，並重申台海和平穩定的重要性。蘇利文稱，他們「聚焦於動盪的安全環境上」。

共同社報導說，三人確認了為維護印度太平洋地區的和平與穩定，透過日美同盟、美菲同盟以及三國來加強應對能力很重要，還強調了台海和平穩定的重要性。三方一致同意在經濟安全領域合作，抗衡經濟脅迫。為擴大合作，決定舉行三國安保部門的磋商。

6月初，美日首度同時派遣巡邏船，與菲方在面向南海的呂宋島巴丹半島以南海域實施聯合訓練。三人一致認為此類活動很重要。共同社指出，菲律賓在南海主權問題上與中國對立，海岸巡邏隊船隻曾遭到中國海警船的妨礙等，雙方持續緊張。