彰化高中數理資優班高三學生李宗錫，包括他在內，一家三代飽受遺傳性蛋白尿之苦，讓他早在國小就立志要當醫生，希望能找到治癒他和家人的方法，這樣目標讓他鞭策自己努力向學，不斷參加各式科學競賽，也順利考上國立陽明交通大學醫學系，朝行醫路邁進。

李宗錫表示，他的家族有腎臟病史，奶奶就是因腎病去世。他在國小階段接觸到人類演化和介紹人體器官等自然科學書籍，因此對生物醫學有濃厚的興趣，也立下想當醫師的志願。上了國中診斷出自己也有遺傳性蛋白尿疾病，更讓他意識到醫師救人的職責與本分。

李宗錫（左）順利考上醫學系，身旁的導師也感到與有榮焉。（孫英哲攝）

不過，遺傳疾病曾經讓李宗錫一度感到灰心，並懷疑自己是否可以勝任醫師職業，他的父母知道後不斷鼓勵他，並說他未來若能行醫，就可以幫助更多像他一樣疾病的病患。正因為有切身之痛，更讓他下定決心要考上醫學系。

李宗錫來自偏鄉二林高中國中部，他首先拚上彰化高中數理資優班，並善用資優班的教學資源，不斷參加各種競賽，包括自己擅長的化學，連較不擅長的數學競賽他也報名，而正因為參加了數學競賽，他也了解到團隊合作的重要性。未來他要走醫學這條路，團隊合作也很重要。

李宗錫說，在準備醫學系面試時，學校及老師除提供場地，還幫忙找到醫師來幫助他們準備面試，這樣的幫助相當大，他很感謝校方及老師，還有並肩作戰的同學，能考上夢想的醫學系，有機會完成對自己及家人的承諾，他真的很開心。

今年大學多元入學榜單揭曉後，國立彰化高中有216人錄取國立大學，7人考上醫學、中醫、牙醫學系，其中錄取中國醫藥大學醫學系的有許程安、謝翊平。許程安是彰中棒球隊長，擔任隊中游擊手的他最喜歡味全龍的「大師兄」林智勝，他為了能繼續打球，努力考出好成績，比賽外宿飯店時，書本不離身。

謝翊平（左）除了愛唸書，也喜歡打羽球紓壓。（孫英哲攝）

小時候曾因過動症常到衛福部彰化醫院接受梁孫源醫師治療的謝翊平，因梁醫師親切的問診給他留下很好的印象，他希望長大後也能成為像梁醫師一樣的人，上了高中接觸到大學先修普通生物學，以及到偏鄉醫院當志工，更加堅定他的行醫夢想，考上醫學系後他會更努力，希望以後可以幫助到更多的人。