中央紀委國家監委網站16日連續發布三則審查調查通報，都是「自己人」。內蒙古自治區紀委監委駐內蒙古銀行紀監組長、內蒙古銀行黨委委員馬寶林；青海省紀委監委二級巡視員、第二監督檢查室前主任馬永國；廣東開放大學黨委副書記、紀委書記劉衛紅主動投案；三人涉嫌嚴重違紀違法，不約而同接受內蒙古、西寧市、廣東省等地紀委監委紀律審查和監察調查。

內蒙古銀行成立於1999年11月19日，前身是呼和浩特市商業銀行。2009年內蒙古自治區政府出資入股成為第一大股東，正式更名為內蒙古銀行股份有限公司。2022年9月，內蒙古銀行召開違紀違法違規案例通報會暨全行警示教育大會。作為自治區紀委監委駐內蒙古銀行紀檢監察組組長的馬寶林，還發了言。

官方簡歷顯示：

馬永國，男，撒拉族，1964年2月生，青海循化人，大學學歷，1986年7月參加工作，1990年12月加入中國共產黨。歷任青海省檢察院經濟檢察處書記員、反貪局助理檢察員、檢察員兼偵查處副處長、偵查指揮中心辦公室副主任、主任、三級、二級高級檢察官；青海省紀委第二執紀監督室副主任、紀委監委第二執紀監督室副主任、第二監督檢查室副主任兼一級調研員、二級巡視員、主任。2022年9月至今任青海省紀委監委二級巡視員。

劉衛紅，男，漢族，1964年7月出生，湖南新化人，在職研究生學歷，1986年7月參加工作，1985年3月加入中國共產黨。歷任肇慶市城鄉規畫局黨組書記、局長；肇慶市旅遊發展局黨組書記、局長；肇慶市懷集縣委副書記、縣長，懷集縣委書記，縣人大常委會主任；廣東開放大學黨委副書記、紀委書記。