西非「布吉納法索」留學生瓦先生多年前與台籍王姓女子相戀結婚，並生下2名寶寶，無奈兩人感情生變，王女獨自帶著孩子與母親在沙鹿賣菜餬口。光華派出所長陳俊佑在公園遇到他們，經了解後通報沙鹿慈善團體，獲贈急難救助金2萬元，希望能讓母子3人好好飽餐一頓。

「布吉納法索」(Burkina Faso)曾經是台灣在西非唯一友邦，2018年正式與台斷交，布國瓦先生與王小姐相識相戀，婚後在沙鹿租屋，生了兩個孩子，但好景不常，瓦先生後來移情別戀，讓王小姐母子3人生活陷入困頓。

「台中市敦睦公益協進會」致贈急難救助金2萬元。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

所長陳俊佑指出，日前在鹿寮運動公園散步時，看見母子3人依偎在賣菜阿婆身邊，2名幼童中，姊姊準備上幼稚園，弟弟還黏在媽媽懷中，看了實在令人心疼。而王小姐為了扶養孩子，日前求職慘遭詐騙集團利用，銀行帳戶不幸變成詐騙帳戶，因此吃上官司。

為了幫助王小姐解燃眉之急，陳俊佑立即通報沙鹿慈善團體「台中市敦睦公益協進會」，日前由該會常務監事林新彰率同所長陳俊佑及員警楊鎮宇親自前往關懷，並致贈急難救助金2萬元，希望能讓母子3人好好飽餐一頓。