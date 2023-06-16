韓國男星宋仲基今年1月宣布再婚，對象是英國籍女友凱蒂（Katy Louise Saunders），最驚喜的是，同時公開妻子已有身孕；宋仲基14日在官咖分享妻子順產，是一個健康的兒子。其實宋仲基不久前才透露現階段最在乎家庭，但他寵愛妻兒的一席話中，被挖出感嘆男星結婚生子丟工作，讓大票網友看完怒批，「生小孩的不是你啊」。

宋仲基年初再婚後又成為人夫，最近更是升格人父，從他急著在官咖公開兒子誕生的好消息，字句間都能感受到他有多愛妻子和兒子；宋仲基更以「打造幸福家庭」為人生最大的夢想，以此形容兒子的誕生對他們夫妻來說是最珍貴的禮物。

宋仲基受訪時，脫口男星結婚生子會丟工作的說法，讓許多網友氣炸。（圖／摘自微博）

而早在為人父之前，宋仲基接受訪問時，強調家庭對他來說有多重要，還坦言擔心能否當個好爸爸；不過，近日韓網挖出宋仲基那次受訪時其他片段，注意到他闡述認為成為一個父親或丈夫，就會導致他在演藝圈失去很多工作機會，最後更表示家庭永遠比事業重要，但還是補充說，「我很愛我的工作」。

宋仲基簡短的言論立刻在韓網掀起熱烈討論，大多數人不太認可他的觀點，紛紛留言痛批，「自我意識過剩到令人窒息」、「生小孩的不是你，你也沒失去工作啊」、「如果結婚是不好的事情，你怎麼還做了兩次」、「明明結婚生子會丟工作的大多都是女星啊」；但不少粉絲也出面緩頰，解釋他只是在講自己目前的狀況，沒有特別的意思。