印度兩艘航母「烈日王號」與「維克蘭特號」，率領兩組航母打擊群在阿拉伯海舉行聯合演習，根據CNN新聞網和《海軍新聞》（Naval News）網報導，分析家說，這是印度海軍的一大成就，就最近記憶所及，唯有美國海軍成功辦到。退役少將栗正傑不禁表示，看到印度雙航母演習，我頭都昏了。

栗正傑今(16日)在政論節目《新聞大白話》中表示，印度真的是奇葩的國家，CNN為什麼會做這樣誇張的報導，稱全世界有航母的國家有英國、中國大陸，他們都沒有雙航母聯合作戰的實力，除了美國之外，就是印度。看到這則新聞，他頭都昏了。

栗正傑接著表示，印度這兩艘航母，其中的「烈日王號」是用1美元跟蘇聯買的，結果是一個大坑，印度花了20、30億後續才完成，拖回來海試，8個鍋爐炸掉7個。陸陸續續到現在為止，總共失火3次，質疑它會有多大戰力？

栗正傑點出，維克蘭特號則是印度自己建造的，他鬧的最大笑話是，印度自己造一種光輝戰機，結果卻不能在航空母艦起飛，還有裝滿油就不能載彈、載彈就不能加油，只好去跟俄羅斯買米格-29，米格-29已經是落伍的飛機。因此，印度這兩艘航母搞了10、20年以上。

栗正傑認為，西方媒體這麼誇張的報導，是希望把印度拉入北約國家，政治意義大於軍事意義。不過，印度總理莫迪說不要參加。