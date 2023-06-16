中華男足16日在國際友誼賽2比2險平世界排名114的泰國，過程峰迴路轉，對最終頂入追平球的陳庭揚更是戲劇化，他在上半場替補上陣，下半場在吳俊青抽筋退場後接下隊長臂章，最後頭槌建功。巧合的是，中華男足上一次主場作戰，同樣是在高雄對陣澳洲，陳庭揚也在主場球迷面前送出助攻。

「非常感動！」陳庭揚賽後繞場感謝球迷後，接受場邊訪問依然激動不已，談到觀眾還拍了拍自己的胸口，「主要是我們想要為這支球隊付出，我現在已經30歲了，還努力的想要為國家隊盡一份心力。」

中華男足後衛陳庭揚（右）賽後感謝高雄主場球迷的力挺，也不忘感謝派他上場救火的總教練懷特。（中華足協提供）

陳庭揚此役沒有擠入先發，他坦言心情難免低迷，但仍隨時做好準備，不僅臨危受命擔綱場上隊長，還進球建功，像是洗了場三溫暖。

「只要我上場，就要拿出我百分之百的自信，畢竟在國家隊這麼久了，當俊青不在的時候，我們就要扛起這個責任。」陳庭揚強調，這次比賽陳柏良、温智豪都因傷缺陣，「他們都不在，但我相信他們很樂於看到大家的提升。」

陳庭揚也一再感謝現場將近7千名觀眾，「感謝他們都來了，真的非常非常非常感謝，也非常興奮，我們經過疫情這麼久沒有主場比賽，他們還願意來支持我們，真的非常感動。」

客隊教頭波金表示，泰國隊想贏球但沒踢出夠好的表現，並肯定中華隊的團隊作戰，「在5到6人抽筋的情況下仍能頂住。」中華隊教頭懷特則說面對泰國這麼強的對手，「我的球員都是戰士！」也感謝近7千球迷到場支持，「台灣足球需要你們！」