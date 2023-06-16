今（16日）有網友爆料遭《人選之人》男演員「趁機性交」，引起網友熱議，有網友循線推測應該是主演黃健瑋，而受害網友也直接點名證實「對，就是黃健瑋」，對此，黃健瑋透過經紀人回應了。

黃健瑋透過經紀人表示絕無違法之情事，「年輕時確實有過很多交往對象，但對於報導中近廿年前曾經來往的敘述，並非事實，本人絕無違法之情事。針對不實指控我們將委由律師進行後續的法律動作。對近日諸多事件感到難過與遺憾，也對所牽連的單位與朋友們感到非常抱歉。」

受害女網友證實男演員是黃健瑋。（圖／取自PTT）

有女網友發文指控吃安眠藥後遭到男演員「趁機性交」，並透露男演員演過短片《贖金》和《人選之人》，而根據線索有演過這兩部的男演員是黃健瑋，稍早，受害女網友也再度發文證實，「對，就是黃健瑋」。

她也表示「對黃健瑋我只想說：2010年的《底比斯人》，當你走進攝影棚，把手放在我肩膀上說『嗨』的時候，我幾乎要吐了。你跟某位背著生病的妻子約砲的演員一樣噁心。八卦版不用傳了，就是他」。

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