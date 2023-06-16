這究竟是怎麼一回事？一名女網友深夜起床上廁所時，發現壞掉的電視突然莫名開啟，隔天早上想要將插頭拔掉，結果電視的插頭根本就沒插上，讓她瞬間雞皮疙瘩掉滿地，再加上她已經連續2天發燒，總總怪異的跡象讓她懷疑可能有看不見的力量作祟。貼文一出，引發網友熱議，不過也有一票人歪樓笑說，「很棒！希望接下來聽到的是連冷氣都不用插電」。

原PO在臉書社團《靈異公社》發文表示，某天凌晨她突然想上廁所，走經過客廳時，赫然發現壞掉許久的電視莫名被啟動，她當下沒有多想，直到隔天早上才懷疑，可能是插座插太滿才出現問題，決定乾脆拔掉電視插頭一勞永逸。

伸手要拔插頭時，原PO驚覺電視的插頭根本就沒有插上，瞬間背脊發涼，再加上她已經連續兩天深夜11點發燒、渾身不舒服，而到了白天又生龍活虎，讓她覺得整件事情更詭異。原PO回想，上個月母親節弟弟在停車場發現輕生的計程車司機，後來就發生一連串怪事，懷疑這一切都有關聯。

貼文曝光後，引發網友熱議，留言直說：「好毛喔」、「去附近土地公廟走走啊，求個心安也好」、「祂能做到這些事，代表祂含怨而亡，跟一般的孤魂野鬼層次不同」、「我在台南租的房子也有遇過，電視音響自己開著」、「插座漏電比較有可能」。

不過，也有一大票網友歪樓笑說，「用愛發電的最佳案例」、「很棒！希望接下來聽到的是連冷氣都不用插電」、「要感謝飄飄幫你省電費」、「省電節能一級棒」、「這樣可以省電也不錯」、「血賺，免電看電視。而且應該也免吹冷氣，透心涼，讚！」、「很棒欸現省啦」。