9局上2出局後統一獅三壘手林子豪選擇傳二壘差點釀災，富邦悍將在這次改判後追到2分差，逼出獅隊代班終結者邱浩鈞，他在連續投出2次保送後回穩，賞給楊瑞承「再見三振」，以8比6驚險拿下2連勝，也繼續穩坐上半季龍頭位置，領先第2名的味全龍3.5場勝差。

勝騎士今天開局不穩先掉1分，但隊友在2局下立刻給予火力支援，林安可先敲出陽春炮追平，本季第11轟出爐，獅隊單局攻下3分逆轉，5局下林子豪二壘安打再下一城，富邦在8局上追回1分，但獅隊立刻還以顏色，在下半局再添4分。

不過9局上2出局一、三壘有人時，高國麟敲出三壘方向滾地球，林子豪選擇傳二壘原本判定出局，富邦提出電視輔助判決後改判，富邦先追回1分，接著王正棠二壘打再下一城，也逼得獅隊再度換投。

邱浩鈞投出的首球就被范國宸敲安，兩隊分差縮至2分，接著又連續對葉子霆、戴培峰投出四壞保送，好在他即時回穩，三振掉代打的楊瑞承，驚險守住這1勝。

勝騎士連2周先發面對富邦都繳出7局優質好投，本季累積3場對戰共投21局，直到今天才失對戰第1分，他今天7局被敲5支安打、失1分，投出4三振、1保送，奪下本季第6勝、近期5連勝，獲選單場MVP。