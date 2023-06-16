新北幼兒園餵藥案延燒，衛福部台北醫院今(16日)午宣布開放全台幼兒接受尿液檢測，數小時後又更正新聞稿，表示篩檢範圍僅限新北市，引發熱議。前立委沈富雄表示，零檢出也會有背景值，如果要全國遍查幼兒園的小便，「這個是一個笑話，傳出去到國際上，WHO都會拿出來討論」。

新北市議員、賴清德競選辦公室發言人戴瑋姍日前表示，有家長在4月27日帶孩子去驗尿，藥物濃度檢測結果達64，證明有被餵食巴比妥。但有醫師指出，檢測值200 ng/ml以下就是陰性，也就是偽陽性。新北市還有另名幼兒檢驗出微量苯二氮平類（BZD），結果待質譜儀複驗，也引發討論。

曾是腎臟科醫師的沈富雄今在政論節目《少康戰情室》表示，苯二氮平是很通用的安眠藥、鎮靜劑成分，許多停經之後的女性有失眠問題，醫師開這個藥物使用的百分比太高了，「很多人沒有這個藥睡不著覺，是非常普遍的用藥」。

對於綠委批評藍營雙標，稱藍營萊豬要零檢出，對幼兒卻容許背景值，沈富雄也表示，「所有藥品的檢測方法都不太一樣，檢測儀器也不一樣，每一個都有背景值」，做很多檢驗之後就知道，檢驗結果在多少以下就是背景值、就是零，要超過數值才算，「零檢出也有背景值」。

沈富雄也直言，「如果全國通通查，這個是一個笑話，傳出去到國際上，WHO都會拿出來討論，說台灣現在遍查全國幼兒園的小便有沒有巴比妥，這是多丟臉的事情，動用人力、物力查所有小孩，只是為了鬥臭侯友宜，未免也太可笑了」。