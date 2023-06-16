達新（1315）16日召開股東常會，並改選董事9席董事（含3席獨董），董事長吳子聰，及副董胡伯毅，均續任。吳子聰表示，疫情後，因客戶正消化庫存，預估至少明年下半年訂單，才能恢復正常。至於新廠籌設案，達新相中在南亞的孟加拉，將籌設海外第四個國家的生產基地。

吳子聰說，公司目前產品銷售，以服務北半球的歐美亞等國家客戶為主，未來將積極部署南半球的紐澳、中南美洲客戶訂單，並從越南廠出貨，以利全力搶攻全球市場的雨衣商機。

達新拓展海外生產基地，已著手評估東協國家紡織成衣相關產業生產情況，積極拓展海外生產基地，以期服務更多客戶。吳子聰透露，繼旗下大陸廠、越南廠及緬甸廠之後，公司也相中在南亞的孟加拉，將籌設海外第四個國家的生產基地，主力生產中低價位的雨衣等產品。

達新去年度EPS7.41元，高於2021年度的0.04元，僅次於處分台中大遠百旁的達新2,593.47坪土地，2020年度EPS高達31.97元。達新去年度盈餘分配案，上半年每股配息2.5元，下半年配息3.5元，合計6元。

達新台灣廠今年業績目標21.25億元，集團業績目標24.5億元，為達成上述目標，公司將持續穩定接單、確保平衡產能、保持競爭優勢及積極開發新客源，以提升公司業績及利潤。面對客戶去化庫存，達新海外廠機動調整人力及產能。尤其，疫情解封及海運回復正常交運，公司外銷護貝機，將依客戶需求準時出貨，並保持產品品質及價格競爭力。

為響應綠色環保政策，達新導入PP回收料使用比例，開發週轉箱裝運的重覆使用，將大力推廣各大物流商使用，共創綠色商機。

達新未來發展策略，包括新客戶開發及訂單引進，公司將積極參與海內外重要秀展，展示產品優異製程技術及品質，同時也拜訪新、舊客戶，及開發潛在客戶。

另內銷產品，達新將開發新材質及新樣式，並積極進行私人企業及政府部門標案接單，以提高產品銷售業績。

達新持續進行各廠區設備汰舊換新，並導入各項自動化機台，再搭配數位軟體使用，精準且有效稼動機台，以利提高產出。至於太陽能源方面，達新廠區裝置太陽能源發電自用，以實際行動，響應節能減碳。

展望2023年，面對全球後疫情時代的新局勢及美中貿易戰、俄烏戰爭等諸多風險變數，達新將朝永續經營思維布局，對內深化經營管理，對外積極開發市場，進而致力完成年度銷售目標。