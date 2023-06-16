英國下議院特別調查委員會週四（15日）才對前首相強生「派對門」（partygate）風波提出正式調查報告，嚴批他刻意數度誤導國會，在英國歷任首相「史無前例」，嚴重藐視國會。強生上週六接獲調查報告臨時副本後火速辭去國會議員並駁斥委員會政治暗殺，怒批報告是「鬼扯謊言」。爆氣才1天，強生就傳出新動向，《每日郵報》重金禮聘他出任專欄作家。強生此番回新聞重起爐灶，準備打筆仗大鳴大放了。

專攻政治新聞的網媒《Politoco》歐洲版週五（16日）報導，有3名消息人士透露，英國政治立場右傾的《每日郵報》，週五在紙媒頭版預告將有「博學的新任專欄作家」入列，此人正是前首相強生。消息人士之一還說，強生擔任專欄作家的薪資金額是「超高6位數」（a “very-high six-figure sum”）。

財經統計網站Statista.com數據，2022年英國全職勞動人口平均年薪3萬3000英鎊（約新台幣130萬元）。

英國《每日郵報》（Daily Mail）週五證實，前首相強生（Boris Johnson）撰稿的全版專欄固定每週六在紙媒刊出，網路版則在每週五提前發布部分內容供讀者先睹為快，強生在該報的專欄「處女作」就在英國時間16日當天傍晚5時於網路版發表，《每日郵報》暗示內容「驚奇滿滿」，還盛讚他是新聞圈「風趣、創意皆屬上乘的撰稿人之一」。

📰 We are delighted to announce Boris Johnson as our new columnist



Famed as one of the wittiest and most original writers in the business, Boris’s column will appear in the Daily Mail every Saturday and you’ll be able to get a preview on MailOnline and The Mail+ on Fridays pic.twitter.com/76uETBRmnF — Daily Mail Online (@MailOnline) June 16, 2023

強生在《每日郵報》發布的宣傳短片裡說，接獲擔任專欄作家的邀約令他「非常開心」，他的專欄會精準反映他的想法，「完全不刪不減」，「我也許得報導政治新聞，但我會盡可能少碰，除非不得不寫」。

這是強生2019年停筆《每日電訊報》專欄以來的第一個常態新聞工作。《每日郵報》一名曾經專責編輯強生相關新聞的員工私下表示，像強生這種重量級專欄作家有一個問題往往編輯台頭疼，那就是要防著他不會把最精采的發言「免費送給」競爭對手。這名編輯說，這種令人最感挫折的狀況前例很多，競爭對手很可能在報導裡放幾句強生的辛辣發言，但強生在自家專欄寫的可能只是爬山踏青這種雲淡風輕的內容，「他要寫什麼，根本無從管控」。

強生畢業於牛津大學，1990年代先後任職《泰晤士報》、《每日電訊報》，文風獨特。他在《泰晤士報》因為捏造權威發言遭到解雇，任職《每日電訊報》後獲任布魯塞爾特派員主跑歐盟，常以生動筆觸修理歐盟，但有同業批評他撰稿內容並不完全正確。

強生的威信從「派對門」風波引爆後一路下滑，後來靠著高調支持烏克蘭抵禦俄羅斯入侵止跌回升，不過，執政的保守黨接連爆發一連串醜聞，強生力挽狂瀾未果，最後他在去年7月宣布辭任保守黨黨魁，看守內閣，10月交棒給特拉斯（Liz Truss）。英國國會針對派對門風波成立調查委員會，週四公布正式報告，建議懲處強生停職90天、收回國會通行證。國會下週一（19日）會針對特別調查委員會發布的正式調查報告進行表決。