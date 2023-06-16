尤其，華豐今年獲利，都是來自本業實際獲利的貢獻，但去年獲利則有匯兌收益的貢獻。

王嶠奇透露，依他聽到與看到訊息，且與客戶拜訪後，不覺得今年下半年自行車相關產業，會比上半年好，凸顯下半年仍是自行車相關產業最辛苦時期；甚至他也不覺得明年上半年自行車相關產業景氣會好。

至於自行車相關產業，若要恢復正常營運水準，即回到疫情前的2019年營運水準，他預估要等到明年下半年營運，才會比較好。

華豐經營績效轉型成功，華豐今年雖然面臨自行車客戶銷售庫存產品的影響，導致公司自行車胎銷售量減少。不過，包括機車胎、沙灘車胎及全地形越野車胎等產品銷售量聯袂增加；換言之，台灣廠自行車胎營運短少的訂單缺口，巧好由上述車胎熱銷彌平。

華豐旗下美國子公司，因沒有銷售自行車胎，今年各類輪胎銷售成績，預期會很好；反觀，華豐旗下泰國廠，以生產自行車胎及機車胎等產品為主，因此，泰國廠今年自行車胎銷售市況，相對會比較辛苦點。

不過，華豐台灣廠自行車胎營收，只占台灣廠營收逾10％，對台灣廠經營績效調整，相對較容易些。