大樂透頭獎本期未開出 下期頭獎保證1億元 23:172023/06/16 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大樂透頭獎本期（6/16）未開出，下期頭獎保證1億元。另連17摃的威力彩，台灣彩券預估本期銷售1.5～1.7億元，6月19日頭獎累積金額預估上看6.2億元。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣彩券表示，大樂透在6月16日加開之47組100萬獎項中再開出4組，總中獎注數為4注，其中4組為單注中獎，本期尚有43組100萬獎項未開出，將於次期（6月20日）繼續加開。詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。 #未開 #頭獎 #本期 #大樂透頭獎 #台灣彩券 也許您會感興趣 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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