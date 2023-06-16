台灣彩券表示，大樂透在6月16日加開之47組100萬獎項中再開出4組，總中獎注數為4注，其中4組為單注中獎，本期尚有43組100萬獎項未開出，將於次期（6月20日）繼續加開。詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。