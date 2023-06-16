俄羅斯「手術刀」（Lancet-3）滯空彈（Loitering Munition，或稱自殺無人機）於烏俄戰爭中造成烏軍非常大的困擾，本週四（15）、週五（16）俄方公佈了兩支影片，分別在烏北蘇梅州（Sumy）、和烏南札波羅熱州擊毀了專門用來一壓制無人機的電戰系統，有如矛盾大對決。

Destruction of the Ukrainian electronic warfare complex "Bukovel-AD" in the Zaporozhye direction with the help of the "Lancet". pic.twitter.com/mPyaETJWPg — Mats Nilsson (@mazzenilsson) June 16, 2023

布科韋爾（Bukovel-AD）是一套烏克蘭開發的電戰系統，專門用於對抗和壓制各種不同型號的無人機。它擁有數百次成功的實戰經驗。Bukovel-AD系統旨在早期檢測敵方無人機的接近，並完全阻斷網路數據和美國全球定位系統，或是俄羅斯的格洛納斯定位系統（GLONASS）控制通道，或者其他類似的衛星導航系統（GNSS），這套電戰系統的關鍵元素是由檢測和控制模組成的地面站。

除了阻斷GPS和GLONASS或其它GNSS控制頻道外，布科韋爾系統，還能生成一系列虛假的遙控信號，大幅提高干擾能力，根據公布的資料來看，其對於傳輸數據有效干擾範圍可達20公里，對於衛星導航系統的干擾範圍可達35公里，非常適合在戰鬥環境中保護軍事或民用基礎設施設施。檢測範圍為最多70公里，適用於各類無人機尺寸合類型：奈米型、微型、CR型、SR型、MR型、各類滯空彈（Loitering Munition/或稱自殺無人機）。