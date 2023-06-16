2024年總統大選時間逐漸逼近，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜近來民調卻下滑。前民進黨立委沈富雄表示，他的錦囊秘笈藏了前總統府秘書長金溥聰、前立法院長王金平、前立委郭正亮等3個人的名字，這3個人如果能夠出面幫忙侯友宜，侯友宜可以轉危為安。

針對侯友宜近來民調下滑沈富雄16日在政論節目《少康戰情室》中表示，他的錦囊秘笈藏了3個人的名字，這3個人如果能夠出面幫忙侯友宜，侯友宜可以轉危為安。第一，他們的共同特質是分量很重，其他兩位對手找不到這樣的人；第二，這3個人的選戰經驗非常豐富，身經百戰，也就是說，要比選戰本身或是幫人操盤，這3個人的總體經驗加起來，沒有人能夠贏過他們。

沈富雄接著指出，還有一個最妙的是，這3個人來自不同的背景、來自不同的來源，但是這3個人有一個妙處，這3個人如果能夠湊在一起出手，國民黨目前裡面的矛盾、鬥爭，一夕之間就能完全自然地化為烏有。

沈富雄點出，第一位是金溥聰，不管是主任委員或者是總司令，金溥聰一度是一人之下、萬人之上，出使上邦、威震全國、聞之心驚、繼之野清。金溥聰一出來，國民黨裡面所有的矛盾，就能通通化解。

沈富雄並指出，第二位是王金平，王金平是陸軍總司令，全台灣三江五湖、東邪西毒，各路人馬、百工百業人脈都暢通；第三位就是空軍總司令郭正亮，郭正亮很厲害，天文地理無所不知，也每天爆料，而且對於空戰，他不但知道自己要怎麼打，也曉得敵方會怎麼打。