媒體報導指柏林廠3月達成每周生產5,000輛的里程碑後，本來要把每周產量目標提高至6,000輛，但現在已暫時擱置此計劃。特斯拉強調仍然朝著其生產目標的方向走。

專家指特斯拉今年來在許多國家積極降價促銷，並採取傳統車商提供優惠策略等手段來出清庫存。

因為經濟逆風衝擊車市需求同時，特斯拉產量增加和同業競爭壓力增加而讓其想辦法提高銷售量。

根據特斯拉全球庫存資料，其中國製Model 3每輛折價高達3,842美元，德國製Model Y每輛折價4,029美元。

執行長馬斯克（Elon Musk）在5月股東會上表示，公司將有意首度做廣告行銷，被外界視為其要藉此提振需求。

由於需求轉弱和電動車市競爭愈來愈激烈，美銀在13日發表的報告中預測，特斯拉2026年在美國電動車市場占有率，將從去年的62％大幅下滑至18％。若以其2018年最高市占率78％計算，等於剩下不到四分之一。

美銀認為特斯拉市占率出現如此重大變化，是因為包括福特和通用等傳統汽車巨擘，不斷擴大他們在美國電動車市占率所致。

雖然福特和通用去年電動車市占率各僅8％和5％，但美銀估計到2026年時兩者均上升至14％。

根據美銀行預測整體傳統車商，跟包括特斯拉等所有新崛起的電動車商，從去年到2026年之間美國電動車市占率的整體變化，將從35％對65％，逆轉為70％對30％。

對於美銀的預測，特斯拉未立即為此做出評論。