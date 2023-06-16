怡利電新任董事，包括陳錫勳、陳錫蒼、程灯貴、傅玉枝、林明壽及林漢年，獨立董事，包括蔡啟仲、張正駿、吳顯東，及蔣榮霖。怡利電表示，去年全球經濟雖受俄烏戰爭、通膨等多重因素影響，未如預期復甦，但公司依靠既定的轉型目標與進度向前推進，營運效益持續成長，HUD系列產品，在大陸市場維持市場領先地位。

根據研調機構高工智能汽車的報導，怡利電2022年大陸市場乘用車AR HUD前裝供應商市占率，僅次於LG名列第二；ADAS及Infotainment系列產品，在東南亞市場也有大幅度的成長。

展望今年，怡利電說，雖然全球各地陸續解封疫情管制，但第一季仍受通膨與各國景氣低迷的壓力，各國汽車銷售量都受影響，怡利電業績也處於低迷狀態，隨著新案陸續開始出貨，業績可望逐漸恢復成長動能，公司將持續致力於提升營運績效。

怡利電在營運面，將維持擴大產能、優化成本結構、優化團隊協作，及培育人才為主要方向。在產品線，將主力推展3D AR HUD的實際接案、光學護眼產品，拓展海外市場。

在業務型態，怡利電將持續擴大產品面與客戶面，並善用既有原廠委託製造（OE）一階（Tier 1）的優勢與產品獨特技術優勢，展開異業結盟，進軍二輪市場，特別是電動機車與重型機車市場，擴大經營效益。

上述三個面向的規劃，目標在於持續將怡利電目前的技術與車廠OE體制優勢，轉換為更廣大的經營規模與經營利益。