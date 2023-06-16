大陸四川省自貢市有位女子，1年多來都被隔壁的鄰居大叔騷擾，她表示，每當要出門，隔壁大叔就是露出一顆頭，並且上半身全裸的趴在地上，往她這裡看著，這樣的行為就算報警、檢舉也沒用，讓她不堪其擾，但是因為家就在這裡，也無法搬家，只好將這狀況拍下PO網，尋求網友幫助！

綜合陸媒報導，四川省自貢市有位彭姓女子，她提到只要一出門，隔壁的鄰居大叔就會立刻露出一顆頭，趴在地上偷窺虧她，就算報警、檢舉都沒用，而這樣的狀況已經發生1年多，讓她不堪其擾，因此拍下全程畫面PO上網。

彭女表示，這名裸上半身趴地的鄰居大叔，目測約50多歲，且每次出門就遇到對方的偷窺行徑，讓她幾乎不敢在早上離開家中，也對這名大叔的行為感到噁心、齷齪，但她也不不打算搬家則說「自己的家就在這，我能搬去哪？」。

對此，該社區的管理員則表示，因為這名男子也是租客，而自己也沒有執法權力，無從管轄，僅能口頭勸說，而警方也說，這位鄰居沒有做出實質性的舉動，因此無法介入。

消息在網路上曝光後，網友紛紛留言表示「拍他，在他家門口直播」、「一個人頭在地，心理多大傷害」、「他不光是嚇人，還不穿衣服，躺地上是為了看裙底吧」、「拍照，貼公告，讓社區的人來開開眼界」、「心理傷害也是傷害，一天天對變態縱容」、「如果是獨居女性，就太可怕了」、「這不就是一個變態嗎！」。