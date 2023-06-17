翻開聯卡中心去年的現金流量決算表，當中的期末現金及約當現金餘額為79.08億元。另外，從稅後純益來看，2021年為4.73億元、去年成長至7.05億元。整體來看，購置此大樓對聯卡中心來說是綽綽有餘的。
聯卡中心指出，由於現有的台北總部為租賃，每年需要付出租金，因此希望辦公室能改為自行購買。除了剛標售下的台北總部外，高雄辦事處目前也為自行購買，台中辦事處目前還是租賃，未來也希望能找尋合適辦公室地點自行購買。
第一太平戴維斯舉辦新光一號不動產投資信託基金所屬的台証金融大樓部分樓層公開標售於16日開標，公告底價為23億2,320萬元，最後由財團法人聯合信用卡處理中心以24億4,708萬元得標，溢價率5.3％，換算辦公室每坪單價約93.5萬元。聯卡中心指出，此次參與標售是希望能成為聯卡中心100％自用的台北總部，也就是自有辦公大樓，且此筆金額將由聯卡中心完全自行負擔，不用借貸。
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