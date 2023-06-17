翻開聯卡中心去年的現金流量決算表，當中的期末現金及約當現金餘額為79.08億元。另外，從稅後純益來看，2021年為4.73億元、去年成長至7.05億元。整體來看，購置此大樓對聯卡中心來說是綽綽有餘的。

聯卡中心指出，由於現有的台北總部為租賃，每年需要付出租金，因此希望辦公室能改為自行購買。除了剛標售下的台北總部外，高雄辦事處目前也為自行購買，台中辦事處目前還是租賃，未來也希望能找尋合適辦公室地點自行購買。