創業非常不容易，除了需要資金，也要考量到市場需求，否則很容易賠錢。中國雲南省昆明市有一名女子，在街頭擺攤賣雞腳，卻疑似沒有生意，自己邊賣邊吃了起來，3分鐘就吃完半盒雞腳，外加一瓶飲料，在網路掀起一陣討論。

目擊網友PO出影片，指出「對面賣雞腳的小姐姐，我已經觀察她3分鐘了，就在這3分鐘裡，她炫了半盆雞腳和一瓶飲料」。畫面曝光後，引發網友議論，「邊賣邊吃，挺好的」、「全賣給自己的嘴了」、「閣下哪是邊賣邊吃啊，閣下這是戶外野餐」，還有不少人表示：「說明人家的雞腳乾凈衛生」、「放心買，肯定乾凈衛生」、「自身演示商品安全」。

女子在3分鐘吃完半盆雞腳。（圖／翻攝自微博）

事實上，年輕人擺地攤的現象不再稀奇，近年來有增加的趨勢，許多人選擇在下班後擺攤，以賺取額外收入。百度指數顯示，2023年前3個月，關鍵字「擺攤」的搜尋指數翻倍成長，「擺攤」在抖音搜尋，相關播放量更是高達511.9億次。

先前就曾出現「護理師下班賣烤腸」、「大二男生擺攤賣水果年入9萬（人民幣）」等話題登上微博熱搜。專家提醒，擺攤一定要先去勘景，不能盲目一頭栽進去，如果地點沒有選好，辛苦去擺攤卻沒有人潮，生意肯定慘淡無比。

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