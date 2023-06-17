英國一名小媽媽為了和朋友歡慶18歲生日，居然將未滿2歲的女兒丟在家中長達6天，導致女兒因為饑餓脫水和染上流感而死，最新調查指出，這名小媽媽早有多次將孩子獨自留在家中的紀錄，而社工對一切都知情，這名小媽媽被依過失致死罪判刑9年。

庫迪被依過失致死罪判刑9年。（圖／翻攝自推特）

根據《BBC》和《太陽報》等媒體報導，這名小媽媽庫迪（Verphy Kudi）2019年12月5日到11日期間，為了慶祝18歲生日，和男友、朋友們一路從倫敦玩到考文垂（Coventry）、索利赫爾（Solihull），將年僅20個月大的女兒亞西爾（Asiah）獨自丟在家中整整6天，導致亞西爾因饑餓脫水和染上流感而死。

這位小媽媽年僅16歲時就懷孕生子，之後就和女兒一起住在基督教青年協會（YMCA）創立的關懷公寓中，那裡全天候24小時有人員駐守管理，而庫迪在2019年10月開始，就被發現時常將女兒留在家中，有時是在外抽菸數十分鐘，有時則是外出喝到爛醉數個小時，甚至曾消失兩天。

根據最新的調查指出，社工坦承在亞西爾死亡前2個月，庫迪就曾至少將她獨自丟在家裡7次，時間約在1小時至6天不等，據這名社工卡希爾（Jakki Cahill）表示，住宿單位向她通報後，她曾和庫迪談過，甚至還給了庫迪一個嬰兒監視器，「如果我知道她（庫迪）在某個情況下失蹤了，我絕對會想辦法聯繫她，對於她把亞西爾獨自留在家，我一點也不感到意外」。

卡希爾表示，從社工角度來看，庫迪對女兒非常了解，也時常和她分享兩個人的合照，還有兩個人平常的相處。當地非營利兒童保護組織BHSCP在調查報告中指出，社工認為庫迪是一個有能力且有愛心的母親，「專業人士無法預測亞西爾的死亡」。

庫迪被依過失致死罪判刑9年。（圖／翻攝自推特）

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