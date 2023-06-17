根據《財訊》報導，美國頁岩油的開採、電動車鋰電池高壓充電安全保護系統、台積電數公尺的化學原料槽偵測、電路板清洗設備、國際飼料大廠玉米的儲存、歐美日船廠的智慧船舶壓艙水自動控制、東南亞的智慧城市水處理系統，這些看似八竿子打不著的產業，其實有個共通點，就是都少不了桓達科技的關鍵感測器（Sensor）。

桓達科技為亞洲最大製程自動化感測器製造廠，成立於1979年，原名汎宜控制，2003年更名桓達，創辦人是總經理吳定國。去年6月金管會推動績優冷門股造市，桓達就是代表之一。走進桓達位於新北市土城的展示間，終端應用琳瑯滿目，包括飼料業、石化、化工、印刷電路板、半導體、水資源循環處理。吳定國用國台語交雜的親切口音說：「我們合作過的客戶有10000多家，很分散，不擔心景氣突然下滑，40年來沒有虧過錢。」

客製化毛利率 比台積電高

《財訊》報導指出，2022年桓達營收及獲利創新高，達14.3億元、EPS（每股稅後純益）6.59元，股利配發現金4元、股票1.1元。平均標準品毛利率55%至60%，客製化毛利率逾70%，比台積電2023年第1季約56%的毛利率還高。

吳定國是宜蘭人，而且是「開蘭第一人」吳沙的第8代，家中務農自小清苦，兒時記憶盡是種田放牛。因哥哥吳清德投入飼料業，引3弟吳定國入行，後來更踏入大宗物料製程自動化的領域。感念這份情誼，吳定國特地邀請同時也是茂生農經董事長的兄長吳清德任桓達董事長。

《財訊》報導指出，桓達事業緣於民國50、60年代，國內工業正要機械化，為了建立生產線，需要有控制箱才能確保生產線順利運作，在飼料廠工作的吳定國看到商機，從控制箱、自動控制做起，自己買零件回來組裝賣給客戶。

吳定國說：「後來我發現飼料儲存槽裡用到很多感測器，當時都是歐洲、日本、美國製造，從訂貨到拿到至少3個月，我拆開看也沒有多難，為什麼沒有人做？」於是他仿照線路設計原理，自己設計組裝，拿去客戶飼料廠測試，就這樣踏入感測器市場。

工業認證有難度 墊高門檻

根據《財訊》報導，在飼料設備領域中，桓達已經是全球第1大供應商。至於其他領域，對手也多是年營收達百億美元以上的國際大廠，如西門子（Siemens）、愛默生（Emerson）、漢威聯合國際（Honeywell）、瑞士ABB集團等。這些世界大廠多半主攻大型公共工程標案、整廠的設計輸出服務，出貨量大，看不上客製化訂單的營收，剛好給了桓達切入的機會，甚至有些大廠會請桓達代工。吳定國私下透露，日本五大競爭對手廠就有3家請桓達代工，最近又有日本人來談相關訂單。「如果日本業務穩定了，也不排除去日本設廠。」