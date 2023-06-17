根據《財訊》報導，時序進入6月，家家戶戶的電費進入夏月費率，面對1年來2度調升電價，萬物齊漲，民眾憂慮今年吹冷氣的代價可能會比往年高，企業界則更擔心明後年的缺電。而各大政黨陣營間，能源政策攻防的熱度也高了起來。

核電列減碳手段 國際主流

尤其有趣的是，企業大老拋出多時卻始終得不到回應的核電議題，突然間各黨都搶著接球。除了民眾黨總統候選人柯文哲5月19日率先喊出現役核電廠延役的主張，原來堅持2025非核家園政策的民進黨，總統候選人賴清德也在5月28日提出「將已停機的核能機組，維持未來緊急使用的可能，相關單位正在規畫中」一說，引起譁然。

《財訊》也發現，隔日，國民黨總統候選人侯友宜也表態「核能是能源政策選項」，而且面對各界質疑新北市對核一、核二廠的核廢料乾貯設施卡了10年，分明就是「卡核」，侯友宜第2天又再次強調「從來沒有反對過核電」。

事實上，《財訊》分析，近年來除了台灣因執政黨的反核神主牌，讓核電廠存廢問題幾乎沒有討論空間，國際間對於核電的態度早已有了大轉變。從2011年日本大地震釀成福島核災，讓全球反核聲浪達到顛峰，10多年來歷經極端氣候災害、缺電及斷電的經濟衝擊，尤其俄烏戰爭開打造成的全球能源危機，將核電列為減碳手段，已經成為國際主流。

除了德國依計畫已進入零核時代，美、英、法卻是相繼宣布新建新世代核電廠的計畫。美國總統拜登於2021年簽署的《基礎設施投資法案》，更提供60億美元協助現有核電廠的延役工作，以及投資先進的核能技術。

至於日本也走出核災陰霾，根據《財訊》報導，2022年8月決定重啟閒置核電廠，並於2023年2月修法、5月31日獲參議院通過，將核電廠營運年限由原來的40年延長至60年，以確保綠能轉型期間的電力供應。

在台電的核二廠2號機於今年3月15日停機，進入除役程序後，台灣的核電目前僅剩1座核三廠維持運轉，但是2部合計190萬KW（千瓦）的機組，依法已經超出申請延役的期限，必須相繼於2024年與2025年除役。

《財訊》報導進一步指出，偏偏在供應鏈調整趨勢下，2年前大手筆返台投資的製造業，將在2024年出現投產潮，其中不乏耗電量極高的半導體廠。另一方面，各國要求淨零碳排的壓力也日益增加，歐盟的碳邊境調整機制今年10月就上路，明年則有美國的碳關稅計畫開徵，台灣本身也要開始實施碳費。