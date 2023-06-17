根據《財訊》報導，疫情解封，愛爾麗醫療集團總裁常如山最近除了本業忙，業外也有進展。先是出版自傳，感念軍人父親的身教，也提到原本想買《蘋果日報》的始末。他個人也進軍餐飲業，成為金色三麥集團的股東之一。

《財訊》報導指出，國內餐飲業業績強強滾，王品、豆府首季獲利都創下單季歷史新高紀錄。看好這波餐飲熱潮，常如山表示，對內需產業很有信心。其實他與金色三麥老闆葉家有姻親關係，金色三麥餐飲集團執行長葉冠廷要叫他姑丈。前陣子雙方聊到金色三麥的未來布局，覺得很有潛力，便提出入股想法，買進4%股權。

《財訊》分析，金色三麥餐飲集團旗下事業有「金色三麥餐廳」、「SUNMAI」啤酒品牌等，目前金色三麥有15家門市，今年將再展店3家。而精釀啤酒品牌SUNMAI，原已有1條瓶裝線，4月又開出1條罐裝線，業績表現不俗。另外，集團第4季還會開出台灣第1家連鎖運動啤酒吧，推升營收成長。