央行昨日召開理監事會，利率終結「連5升」，但卻第5度調整選擇性信用管制措施，針對特定地區（六都、新竹縣市）實施第2戶房貸上限7成，引發外界解讀央行出重手打炒房，但房市Sway卻認為，這不是打炒房，這是對房價的表態與預警。

Sway在臉書發文表示，央行擔心房價下跌1成，所以先把持有第2戶從貸款8成降至7成，以免日後房價下跌時，跌破貸款金額，如此一來很容易引發銀行損失，因為到時丟法拍比賣屋還划算。

Sway分析央行房市新管制措施帶來的影響，對於有計畫換屋者來說會嚇一跳，因為現在要多支出1成現金，只好少吃幾頓大餐或少出幾趟國，甚至少買一點股票。

Sway提到，對高風險換屋者來說，手頭會變卡很緊，因為舊屋還沒賣新屋還要貸，多這1成現金造成資金壓力，賣屋房價就不會太堅持。

至於對多屋買屋者而言，Sway則認為區區1成現金他們也沒放在眼裡，頂多少買一點股票；對作價買屋者而言也沒影響，因為少掉1成的現金，頂多只是少拿回一點現金，反正房價都是做假的，貸款都是超貸的，地方銀行根本就不管央行管制。

另根據工商時報報導，銀行主管分析，這次央行出手可能會重擊投資客，主因是自然人第二戶房貸原本雖無寬限期、且利率較高，但過去有些銀行會給第二戶房貸成數較高，如9成、85成，現在一口氣降至7成、投資客口袋必須更深才有辦法出手。