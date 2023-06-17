陸軍官校昨（16）日舉行99周年校慶，並展示了新式正步，但從先前演訓畫面被媒體曝光，到現在的正式展示，都被指很像大陸或北韓的正步，而可能原因，是新式正步的「批槍後端槍」動作，與中式、蘇式正步很類似所致。

本次陸官校慶分別安排校友、學生，展示舊式與新式的正步，不同於舊版正步單手托槍、另一手擺動，新版正步的動作為：士兵劈槍後改為雙手端槍，並且在行進時變換動作。然而，大陸、北韓、俄羅斯、古巴等國的士兵在踢正步時，也會有類似的劈槍後端槍動作，因此，才會讓外界認為，國軍的正步「很像大陸、北韓的」。

國軍劈槍後端槍動作。（圖 / 擷取自中天直播）

大陸武警的劈槍後端槍動作。（圖 / 新華社）

古巴軍隊的劈槍後端槍動作。（圖 / 新華社）

北韓軍隊的劈槍後端槍動作。（圖 / 擷取自中天直播）

踢正步再次出現在陸軍官校校慶，引起了網友們熱議，紛紛在《中時新聞網》報導與《中天新聞》YouTube直播留言，但不少人質疑，這次展示的新式正步，動作與共軍很像，他們的意見包括「這是什麼正步？共軍式的嗎」、「這真的和大陸的閱兵正步很像，不過整齊度真的有差」、「我還是喜歡舊式的正步」、「這不是共軍的正步嗎」。

針對外界質疑，陸軍官校表示，正步為國軍基本教練一環，目的在訓練官兵熟習軍事動作，培養軍紀嚴肅、精神鞏固、意志堅定之軍隊，藉以提升官兵榮譽及向心力，亦可培養團結合作、行動一致之精神，為戰力奠基，目前都仍在試行階段，對於外界的批評聲浪，會納入參考修正。