新北幼兒園餵藥案持續延燒，除了板橋幼兒園，汐止某幼兒園也傳出孩童體內驗出微量安眠藥。精神科醫師沈政男表示，副總統賴清德與民眾黨主席柯文哲兩位有醫生背景的總統參選人，都不能清楚認識，並且負責的跟人民解釋，他們還可以做什麼大事呢？

沈政男16日在臉書貼文表示，又有綠營人士在那邊亂扯了，說什麼藍營當初堅持萊克多巴胺零檢出，怎麼現在說巴比妥、苯二氮平可以有背景值、未檢出？其實萊克多巴胺的殘餘上限，民進黨政府的要求是10 ppb，但藍營要求0 ppb，這是指殘餘上限，不是檢驗極限。

沈政男指出，從未服用苯巴比妥、苯二氮平的人，去驗血驗尿，也會驗到不是零的背景值，但只要沒有服用這類藥物，背景值就等於零檢出。

沈政男接著表示，許多醫生與專家都不懂檢驗背景值，就在那邊大聲嚷嚷，當然侯友宜與新北團隊就會被攻擊。事實上侯友宜一開始也以為有餵藥，但後來了解是檢驗極限的問題，馬上就改變看法了。

沈政男點出，柯文哲與賴清德兩位有醫生背景的總統參選人，到現在有講一句關於檢驗背景值與檢驗偽陽性的事情嗎？如果連檢驗背景值這樣的事情，賴清德與柯文哲都不能清楚認識，並且負責的跟人民解釋，讓大家安心，他們還可以做什麼大事呢？

沈政男表示，對於侯友宜的總統選舉民調下降，有人以為「侯侯做代誌」是市長格局，用來選總統是不夠的。其實把事情弄清楚，不被政治私利蒙蔽，真誠對人民講出你的看法，讓大家可以信任，也可以安心，這就是「侯侯做代誌」的內涵。