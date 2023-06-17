台灣逾10%人口罹患糖尿病，其中又以第二型糖尿病為主。衛福部週一（12日）公布最新統計，2022年國人10大死因，糖尿病位居第6名。美國紐約大學發表的最新研究建議，只要把全天所需熱量的80%在下午1點鐘以前吃進肚子裡，有助於延緩第二型糖尿病的發生。

第二型糖尿病主因細胞對於胰島素敏感度降低，血糖無法進入細胞，胰島素分泌有限的情況下逐漸變得不敷使用，導致患者出現高血糖症狀，常見致病因子包括遺傳、飲食、活動量太少、肥胖。

英國《每日郵報》報導，美國紐約大學葛羅斯曼醫學院（Grossman School of Medicine）進行一項小規模的試驗，找了10名肥胖且有高血壓的受試者參與研究，進行兩種進食方式效果比較。一種是「提早限時進食法」（Early Time-restricted Feeding，eTRF），亦即在每天下午1點鐘之前攝取每天所需熱量的8成；另一種則是一般飲食節奏，每天所需熱量的5成會在下午4點之前攝取。

研究人員指示受試者使用其中一種進食法，為期7天，之後再切換另一種進食法，同樣持續7天；所有受試者在試驗期間均獲可維持現有體重的熱量，全程配戴血糖監測計，受試期間所有人的體重均未改變。

結果發現，eTRF進食法比一般進食法更能夠改善血糖變動的程度，讓血糖降至正常濃度所需的時間縮短，如此一來能使新陳代謝更健康。

這項研究報告的第一作者布魯諾（Joanne Bruno）說，試驗結果顯示，eTRF進食法屬於間歇禁食療法，可能有助前期糖尿病（prediabetes）患者與肥胖者預防第二型糖尿病發生。布魯諾表示，紐約大學這項研究率先揭示eTRF進食法有其好處，不論體重有沒有減輕皆然。這項研究成果已於美國內分泌學會在芝加哥舉行的年會發表。