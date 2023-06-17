ESPN Sources: Golden State Warriors executive Mike Dunleavy Jr., has agreed to a deal to become the franchise’s new general manager. Dunleavy Jr. — who had a 15-year NBA playing career — is elevating in the front office to replace Bob Myers who stepped down after four titles. pic.twitter.com/XNdm0oDKnL — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 16, 2023

邁爾斯辭職之後的勇士總管接班人選終於宣告出爐了！《ESPN》權威記者沃納洛斯基17日爆料，勇士確定讓原任籃球事務副總裁的小鄧里維，正式升任勇士總管，且跟勇士老闆喬拉科布達成長期複數年合約，勇士預計今天官宣，且在下周二替他舉辦記者會。

現年42歲的小鄧里維，2002年以選秀探花之姿加盟勇士，且待了5季後，才陸續跳槽溜馬、公鹿、公牛、騎士、老鷹等隊打球，2017年從球員身分退休後，隔年從勇士職業球探開始做起，一路升官到總管助理、籃球事務副總裁，如今終於當上勇士總管。

在邁爾斯宣告結束11年勇士總管生涯(其間勇士拿下4冠)後，小鄧里維如今一上任就要面臨不少難題，除了考慮僅剩下季2760萬美元球員選項合約的卓雷蒙格林去留問題，還要計畫是否提前跟克雷湯普生續約，在勇士薪資空間早已「爆炸」當前，小鄧里維的抉擇將很關鍵。

勇士上季在季後賽次輪就遭湖人淘汰出局，下個球季是否延續上季陣容？還是準備重新打掉重練？都將考驗小鄧里維的領軍智慧，畢竟招牌球星史蒂芬柯瑞也都35歲了，勇士的未來到底會怎麼走？球迷只能期望小鄧里維可以幫助勇士重現昔日王朝了。