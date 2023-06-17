香港男神陳曉東(Daniel)是歌手出身，發過多張唱片，帥氣外型跟溫暖歌喉讓他被視為四大天王接班人，後來也轉往戲劇領域發展，2014年於古裝大劇《蘭陵王》飾演「宇文邕」一角再度翻紅，至今活躍在演藝圈，不過最近動態曝光，被發現沒躲過中年崩壞危機，嚇壞大批網友。

陳曉東2014年與台灣護士女友王妤嫻結婚，育有兩名寶貝女兒，對家人相當愛護，不過多年來身材一直維持很好，沒想到近日久違出席商業活動，深邃臉蛋與過去相比，明顯圓潤不少，也沒了下巴輪廓線，身穿毛呢黑色西裝的他，體態更是大走鐘，被不少網友認為是幸福肥。

除此之外，近來他到電台宣傳新歌《燒光了火柴》，穿著白色條紋襯衫搭配牛仔褲，造型俐落休閒，但穿起來沒以前好看，被認為與身材有關，對此，網友紛紛熱議：「陳胖東」、「肉眼可見發福了」、「再也不是當年的白月光了」、「男神過得很幸福，都寫在體重上了」、「一胖毀所有」、「看上去吃得挺好的。」

事實上，陳曉東除了發福問題，這幾年也深陷整形疑雲，2019年曾發出一張自拍照，被發現笑起來五官有些僵硬，甚至下巴尖到與知名動漫《遊戲王》的角色城之內非常神似，讓網友紛紛吐槽：「變了好多！真的好像城之內」、「明明就很帥氣，為何把自己搞成這樣」、「童年回憶瞬間便陰影」、「自然老去不好嗎？」