Ja Morant will be required to meet certain conditions by the NBA before return to action for Grizzlies, and will be ineligible to participate in any league or team activities during his suspension. https://t.co/sKfRAN6mov — Shams Charania (@ShamsCharania) June 16, 2023

針對灰熊明星後衛莫蘭特兩度亮槍事件，聯盟官方終於做出判罰了！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞17日爆料，莫蘭特確定下個球季被聯盟禁賽25場，這將讓他損失至少760萬美元，在下季結束禁賽前夕，他也必須達成一些符合條件才可重新回歸球場。

NBA總裁席爾佛隨後也做出官方聲明，「考慮到莫蘭特在今年3月做出類似舉動且被禁賽8場，他在社群再次亮槍的決定令人擔憂與不安，其他年輕人更可能爭相模仿，考慮到這些隱憂，我們認為25場禁賽是適當決定，我們希望清楚表態公開亮槍行為是不被容許的。」

莫蘭特隨即發布聲明，強調他在過去這段時間不斷反省，意識到自己的舉動造成多大傷害，所以他要向NBA、灰熊全體工作人員、隊友與曼菲斯這座城市道歉，「對於總裁席爾佛與其他聯盟高層，我很抱歉我造成的傷害，你們曾給我成為職業籃球員的機會。」

「對喜歡我的孩子們，我很抱歉沒有成為你們真正榜樣，對我的贊助商，我會成為品牌更好代言人，最後對於我的球迷，我會用實際行動補償，」莫蘭特表示，「我會在休兵期與禁賽期間繼續關於精神健康與決策能力訓練，也會保持身體訓練，希望大家給我一個機會，讓我可以證明未來很長時間，我會成為比現在更好的人。」