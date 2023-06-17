針對灰熊明星後衛莫蘭特兩度亮槍事件，聯盟官方終於做出判罰了！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞17日爆料，莫蘭特確定下個球季被聯盟禁賽25場，這將讓他損失至少760萬美元，在下季結束禁賽前夕，他也必須達成一些符合條件才可重新回歸球場。
NBA總裁席爾佛隨後也做出官方聲明，「考慮到莫蘭特在今年3月做出類似舉動且被禁賽8場，他在社群再次亮槍的決定令人擔憂與不安，其他年輕人更可能爭相模仿，考慮到這些隱憂，我們認為25場禁賽是適當決定，我們希望清楚表態公開亮槍行為是不被容許的。」
莫蘭特隨即發布聲明，強調他在過去這段時間不斷反省，意識到自己的舉動造成多大傷害，所以他要向NBA、灰熊全體工作人員、隊友與曼菲斯這座城市道歉，「對於總裁席爾佛與其他聯盟高層，我很抱歉我造成的傷害，你們曾給我成為職業籃球員的機會。」
「對喜歡我的孩子們，我很抱歉沒有成為你們真正榜樣，對我的贊助商，我會成為品牌更好代言人，最後對於我的球迷，我會用實際行動補償，」莫蘭特表示，「我會在休兵期與禁賽期間繼續關於精神健康與決策能力訓練，也會保持身體訓練，希望大家給我一個機會，讓我可以證明未來很長時間，我會成為比現在更好的人。」
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