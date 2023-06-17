網紅愛莉莎莎自與羽球教練男友呂杰陽熱戀後，經常分享甜蜜點滴，最近兩人一同去香港旅遊，走進藥房買排便的藥，老闆卻說男友的肝有問題，直接把2種藥材磨成粉，且無論愛莉莎莎怎麼詢價都被無視，最後竟開口要近5萬藥材費，男友只好大聲跟對方爭論，對方態度才較為客氣，令她十分滿意，甜喊：「我喜歡硬起來反擊的男人。」

愛莉莎莎16日晚間在社群平台表示男友平常很溫柔，且為人處事客客氣氣的，因此替他取了「呂綿羊」的暱稱，然而這次兩人被香港藥行辱罵，本來好聲好氣的男友，後來決定反擊，聲音變大聲、強勢許多，店員才終於閉嘴，讓他們陳述意見。

而經過這件事，愛莉莎莎發現男友就是這輩子認定的對象，坦言：「我完全不喜歡被欺負了，還悶不坑聲的男人，而是喜歡會視情況，硬起來反擊的男人」，並附上一張從背後環抱男友的照片，兩人笑得相當燦爛，幸福全寫在臉上。

事實上，藥行老闆推銷中藥材時，僅表示：「一個月需要共30錢的藥材」，過程中，即使兩人不斷確認價格，對方卻完全不肯回答，直接把藥打成粉，接著獅子大開口，索取新台幣4萬8千元，愛莉莎莎當下不斷拒絕，雙方因此爆發口角衝突，僵持到最後，愛莉莎莎只好掏出身上所有的錢，付了700港幣(約2748新台幣)才脫身。